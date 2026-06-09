日本代表公式Xが移動の様子の写真を公開サッカー日本代表は6月9日、メキシコ・モンテレイでの合宿から米国へ移動する際のチャーター機内の様子を収めた写真を公式Xアカウントで公開した。大舞台の決戦前にサムライブルーの選手たちが和やかな表情を見せた。1990年代の復刻デザインとなったジャージー姿での写真に納まったのは中村敬斗、鈴木彩艶、谷口彰悟、堂安律、小川航基の5人。中村はシートでくつろき、鈴木と谷口は笑顔