医療脱毛の「エミナルクリニック」はこのほど、夏の季節に自分の体臭や汗のニオイが気になったことがある20〜40代の女性を対象に、「夏のVIOのニオイ・ムレ対策」に関する調査を実施しました。■フェムケアだけで、VIOの悩みは解決できている？気温や湿度が上昇する夏の季節、ふとした瞬間に自分や周囲のニオイが気になった経験はありませんか。ワキや足だけでなく、実はVIOのムレやニオイも、多くの女性を悩ませる問題の一つとい