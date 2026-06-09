Ｊリーグは９日、「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）に出場する予定だった１１選手が「ケガにより参加できなくなりました」と欠場を発表した。欠場となった選手にはＦＷ鈴木優磨（鹿島）、ＤＦ森重真人（ＦＣ東京）、ＤＦ室屋成（同）ら元日本代表の人気選手も含まれている。新たにＪリーグ推薦として７選手の選出が決定したが、当初とは大幅に異なる陣容となることから今回の辞退が波紋を呼んで