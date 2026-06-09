LGBTQ＋の多様性と権利を尊重する「プライド月間」の6月。オールデイダイニング「bills 表参道」では、2026年6月1日〜6月30日(火)の1カ月間、「アボカドトースト」の売上金を全額寄付する“寄付プロジェクト”が実施される。【写真】「アボカドトースト - フレッシュコリアンダーとライム」(1900円)■「bills」が大切にする日常と多様性オーストラリア・シドニー発の「bills」は、レストランターであるビル・グレンジャーさんの「