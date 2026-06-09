「bills 表参道」が「アボカドトースト」の売上金を全額寄付！6月のプライド月間に合わせたプロジェクトを実施
LGBTQ＋の多様性と権利を尊重する「プライド月間」の6月。オールデイダイニング「bills 表参道」では、2026年6月1日〜6月30日(火)の1カ月間、「アボカドトースト」の売上金を全額寄付する“寄付プロジェクト”が実施される。
【写真】「アボカドトースト - フレッシュコリアンダーとライム」(1900円)
■「bills」が大切にする日常と多様性
オーストラリア・シドニー発の「bills」は、レストランターであるビル・グレンジャーさんの「誰でも気軽に立ち寄れる、心地よい場所であってほしい」という想いを体現し続けている。
年齢、性別、国籍、ライフスタイルを超え、さまざまな人が自然に交わる「bills」にとって、“多様性を尊重すること”は日常そのもの。すべての来店客に、食材の魅力を最大限に活かしたシンプルでフレッシュな料理を提供している。
■「プライド月間」に合わせた寄付プロジェクト
今回実施される寄付プロジェクトは、「bills 表参道」における「アボカドトースト」の売上金を全額寄付するという取り組みだ。
寄付先は、若者の支援を行う認定NPO法人「ReBit」。LGBTQ＋もありのままの未来を選べる社会の実現を目指して活動している。
教育現場や行政・企業への研修、教材開発を通じた理解促進をはじめ、就職支援セミナーやキャリア支援などに注力しており、若者が自分らしく未来を選択できる環境づくりを推進。当事者の人生に直接的な変化をもたらす“実践的な支援”として、多方面から注目されているのだとか。
「bills」は、「ReBit」の活動に深く共感し、今回の寄付プロジェクトを通じてその取り組みをあと押しする。
■世界をとりこにした「アボカドトースト」
今回のプロジェクトの対象となる「アボカドトースト - フレッシュコリアンダーとライム」は、「bills」を代表するクラシックメニューだ。
アボカドトーストは、オーストラリアの家庭で広く親しまれる国民食のような存在。今や世界中で定番となっているが、1993年にオープンしたシドニーの「bills」第1号店で開業以来提供し続けている、歴史あるひと皿なのだそう。「ニューヨーク・タイムズ」や「ワシントン・ポスト」の報道によると、記録上、世界で最初にメニューに載せたのは「bills」であるとされている。
「アボカドトースト - フレッシュコリアンダーとライム」は、フレッシュなアボカドの旨味にコリアンダーとライムのアクセントがマッチした、さわやかな朝やリラックスしたい時間にぴったりなメニュー。世界中の美食家から愛されるシドニー発の味わいを、この機会に堪能してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「アボカドトースト - フレッシュコリアンダーとライム」(1900円)
■「bills」が大切にする日常と多様性
オーストラリア・シドニー発の「bills」は、レストランターであるビル・グレンジャーさんの「誰でも気軽に立ち寄れる、心地よい場所であってほしい」という想いを体現し続けている。
■「プライド月間」に合わせた寄付プロジェクト
今回実施される寄付プロジェクトは、「bills 表参道」における「アボカドトースト」の売上金を全額寄付するという取り組みだ。
寄付先は、若者の支援を行う認定NPO法人「ReBit」。LGBTQ＋もありのままの未来を選べる社会の実現を目指して活動している。
教育現場や行政・企業への研修、教材開発を通じた理解促進をはじめ、就職支援セミナーやキャリア支援などに注力しており、若者が自分らしく未来を選択できる環境づくりを推進。当事者の人生に直接的な変化をもたらす“実践的な支援”として、多方面から注目されているのだとか。
「bills」は、「ReBit」の活動に深く共感し、今回の寄付プロジェクトを通じてその取り組みをあと押しする。
■世界をとりこにした「アボカドトースト」
今回のプロジェクトの対象となる「アボカドトースト - フレッシュコリアンダーとライム」は、「bills」を代表するクラシックメニューだ。
アボカドトーストは、オーストラリアの家庭で広く親しまれる国民食のような存在。今や世界中で定番となっているが、1993年にオープンしたシドニーの「bills」第1号店で開業以来提供し続けている、歴史あるひと皿なのだそう。「ニューヨーク・タイムズ」や「ワシントン・ポスト」の報道によると、記録上、世界で最初にメニューに載せたのは「bills」であるとされている。
「アボカドトースト - フレッシュコリアンダーとライム」は、フレッシュなアボカドの旨味にコリアンダーとライムのアクセントがマッチした、さわやかな朝やリラックスしたい時間にぴったりなメニュー。世界中の美食家から愛されるシドニー発の味わいを、この機会に堪能してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。