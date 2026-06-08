回転数とギアを選ぶ必要性こそ醍醐味プラグインHVやバッテリーEVへ慣れた人は、マツダMX-5（ロードスター）のエンジン音の大きさに驚くだろう。低域ではドライでこもった、特有の響きを放つ。だが回転は極めて滑らかで、7500rpmのレッドゾーンまで軽妙に吹け上がる。【画像】シャシーを最大限に活かす喜びマツダ・ロードスター初代と3代目RFも全104枚2.0Lユニットは183psを発揮し、力強さも充分。0-100km/h加速は6.5秒が