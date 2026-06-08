回転数とギアを選ぶ必要性こそ醍醐味

プラグインHVやバッテリーEVへ慣れた人は、マツダMX-5（ロードスター）のエンジン音の大きさに驚くだろう。低域ではドライでこもった、特有の響きを放つ。だが回転は極めて滑らかで、7500rpmのレッドゾーンまで軽妙に吹け上がる。

【画像】シャシーを最大限に活かす喜び マツダ・ロードスター 初代と3代目 RFも 全104枚

2.0Lユニットは183psを発揮し、力強さも充分。0-100km/h加速は6.5秒がうたわれ、実際にその数字を達成してみせた。100km/h超での速度上昇も力強い。とはいえ自然吸気だから、中間加速はターボエンジンのようにシフトダウンいらず、ではない。



マツダMX-5（ロードスター） 2.0スカイアクティブG 184ホムラ（英国仕様）

むしろ、その回転数とギアを選ぶ必要性こそ、ロードスターの醍醐味。トルクを活かせるギアを選び、右足を傾け回転数を引っ張り、望んだパワーを展開する面白さは、他のモデルでは味わい難い。変化するサウンドも、その体験を増長する。

シフトレバーの感触は、市販車の最高水準。ストロークは短く、手応えが心地良く、コクコクとゲートを選べる。トルクが限られるから、変速の喜びを何度も味わえる。

シャシーの実力を最大限に引き出せる喜び

ペダルレイアウトは、若干右側へオフセットしているが、すぐに慣れる程度。アクセルとブレーキの配置が絶妙で、ヒール＆トウでのシフトダウンも簡単に習得できるだろう。クラッチペダルの重み付けも、軽すぎず好ましい。

ブレーキは、ホムラ・グレードには4ポッドキャリパーが組まれ、耐フェード性は高い。他方、約110km/hから停止に要した距離は49.5mで、スポーツカーとしては長い部類に入った。最新銘柄ではない、ブリヂストン・タイヤが原因かもしれない。



マツダMX-5（ロードスター） 2.0スカイアクティブG 184ホムラ（英国仕様）

操縦性も素晴らしい。限られたグリップ力と小さくないボディロールで、操る楽しさが醸成されている。ステアリングホイールは重すぎず、握りやすいリムにはグリップ状態が伝わり、シャシーの実力を最大限に引き出せる。

カーブの入り口で減速し、フロントに荷重を移動すれば、安定した旋回が始まる。アクセルペダルの加減で、ラインやスタンスの調整は自在。僅かなテールスライドを誘いつつ、高速コーナーをすり抜ける強刺激は、病みつきになってしまう。

スポーツカーと思えないほど快適な乗り心地

最新のND3型に実装される、トラック（サーキット）・モードは、サーキット初心者を想定したスタビリティ・コントロールの制御だと、マツダは主張する。実際に試してみると、過度なスライドへ陥る不安を減らし、ワインディングにもぴったりだった。

もちろん、サーキット走行を学ぶのにも最適。FRのバランスと荷重移動、アンダー／オーバーステアなどを、安全な速度域で実習できる。経験豊かなドライバーでも、振り回せる楽しさがある。もう少し、シャシーを引き締めたいと感じるかもしれないが。



マツダMX-5（ロードスター） 2.0スカイアクティブG 184ホムラ（英国仕様）

一方、市街地を普通に走らせるだけでも、運転の喜びは享受できる。乗り心地はスポーツカーと思えないほど快適で、舗装のツギハギやマンホールも滑らかに処理してくれる。

1つ指摘するなら、高速巡航時はソフトトップを閉じていても風切り音が大きく、ロードノイズも小さくない。鋭い段差を通過すると、オープンボディが故の振動が伝わってくる。展開式ハードトップのRFでも、完全に排除できているわけではない。

現実的な価格で買える傑出ドライバーズカー

運転支援システムは、一通り網羅。クルーズコントロールはアダプティブではないが、ブラインドスポット・モニターやアダプティブ・ヘッドライトなど、有効な機能を実装する。車線維持支援は動作が過剰気味だが、制限速度警告はボタン1つでオフにできる。

燃費は、高速道路の巡航で14.2km/Lを確認した。2.0Lの自然吸気だから、思い切り駆け回っても、驚くほど悪化することはないだろう。ただし、このスカイアクティブGシリーズ・ユニットは、排気ガスのユーロ7規制へ対応していない。



マツダMX-5（ロードスター） 2.0スカイアクティブG 184ホムラ（英国仕様）

ケータハム・セブンを除き、英国では唯一、多くの人にとって現実的な価格で買えるスポーツカーにあるロードスター。軽く優れたFRシャシーに、軽妙に回るエンジンと6速MTというパッケージングで仕立てられた、傑出のドライバーズカーといえる。

多少の妥協はあるものの、予算を倍に増やしても、ここまで運転を楽しめ、普段使いもできるクルマを見つけ出すことは容易ではない。これぞ、究極の1台だ。

マツダMX-5（ロードスター） 2.0スカイアクティブG 184ホムラ（英国仕様）のスペック

英国価格：3万6065ポンド（約757万円）

全長：3915mm

全幅：1735mm

全高：1230mm

最高速度：218km/h

0-100km/h加速：6.3秒

燃費：13.1km/L（実測）

CO2排出量：153g/km

車両重量：1060kg（実測）

パワートレイン：直列4気筒1998cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：183ps/7000rpm

最大トルク：20.8kg-m/4000rpm

ギアボックス：6速マニュアル／後輪駆動



マツダMX-5（ロードスター） 2.0スカイアクティブG 184ホムラ（英国仕様）