ココロときめくキラキラペンダント『セボンスター』のペンダントをチャームにしたカプセルトイ新商品『セボンスター マイチャーム』が、2026年6月8日（月）から順次発売される。また、カプセルトイ専門店「gashacoco（ガシャココ）池袋」にて、 『セボンスター マイチャーム』発売を記念したPOP-UPイベントが、2026年6月8日（月）から6月14日（日）までの7日間限定で開催される。＞＞＞セボンスター マイチャームをチェック！（写