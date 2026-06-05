【セボンスター】ペンダントをチャームにしたカプセルトイ登場！
ココロときめくキラキラペンダント『セボンスター』のペンダントをチャームにしたカプセルトイ新商品『セボンスター マイチャーム』が、2026年6月8日（月）から順次発売される。また、カプセルトイ専門店「gashacoco（ガシャココ）池袋」にて、 『セボンスター マイチャーム』発売を記念したPOP-UPイベントが、2026年6月8日（月）から6月14日（日）までの7日間限定で開催される。
＞＞＞セボンスター マイチャームをチェック！（写真7点）
『セボンスター』は、女の子が憧れるキラキラの世界観を詰め込んだデザインが特長のペンダントアクセサリー付きの玩具菓子。1979年の発売以来大切にし続けてきた『セボンスター』の世界観と、いつの時代にもときめくかわいいデザインが、女の子たちに長年愛され続けている。
『セボンスター』の世界観をいかして生まれた『セボンスター マイチャーム』は、『セボンスター』のカプセルトイとして初となるチャームタイプの商品。持ち物に付けて楽しめるシリコンゴム付きのチャームタイプにすることで、ファスナーや傘の持ち手などに簡単に取り付けられ、『セボンスター』のかわいさを身近に楽しむことができる。
また今回の『セボンスター マイチャーム』の発売を記念して、カプセルトイ専門店「gashacoco（ガシャココ）池袋」にて、POP-UPイベントが6月8日（月）から6月14日（日）までの期間限定で開催される。本イベントでは、 『セボンスター』のキラキラの世界観を楽しめるフォトスポットやミニ展示会が展開される。
『セボンスター』は、女の子が憧れるキラキラの世界観を詰め込んだデザインが特長のペンダントアクセサリー付きの玩具菓子。1979年の発売以来大切にし続けてきた『セボンスター』の世界観と、いつの時代にもときめくかわいいデザインが、女の子たちに長年愛され続けている。
『セボンスター』の世界観をいかして生まれた『セボンスター マイチャーム』は、『セボンスター』のカプセルトイとして初となるチャームタイプの商品。持ち物に付けて楽しめるシリコンゴム付きのチャームタイプにすることで、ファスナーや傘の持ち手などに簡単に取り付けられ、『セボンスター』のかわいさを身近に楽しむことができる。
また今回の『セボンスター マイチャーム』の発売を記念して、カプセルトイ専門店「gashacoco（ガシャココ）池袋」にて、POP-UPイベントが6月8日（月）から6月14日（日）までの期間限定で開催される。本イベントでは、 『セボンスター』のキラキラの世界観を楽しめるフォトスポットやミニ展示会が展開される。
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