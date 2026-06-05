[6.5 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(37-38位決定戦)第2戦](メグスタ)※19:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 6 宮崎慎DF 30 岡英輝DF 44 林田魁斗MF 5 國分将MF 11 佐野竜眞MF 14 石倉潤征MF 24 上野輝人MF 66 禹相皓MF 90 後藤優介FW 77 村上悠緋控えGK 23 高橋クリスDF 29 田尾佳祐DF 39 原野楼惟DF 40 高嶋修也MF 7 江口直生MF 17 牧山晃政MF 33 河上将平MF 60 森川裕基