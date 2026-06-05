【モデルプレス＝2026/06/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が6月3日、自身のInstagramを更新。校外学習でのミニワンピース姿を公開した。【写真】17歳「今日好き」参加JK「異次元のスタイル」美脚際立つミニワンピ姿◆佐藤芹菜、ミニワンピから美脚スラリ佐藤は「今年の校外学習はBBQだった」と記し、プールやバーベキュースペースなどがある場所