「今日好き」参加JK、美脚際立つミニワンピ姿の校外学習ショット公開「異次元のスタイル」「おしゃれ上級者」の声
【モデルプレス＝2026/06/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が6月3日、自身のInstagramを更新。校外学習でのミニワンピース姿を公開した。
【写真】17歳「今日好き」参加JK「異次元のスタイル」美脚際立つミニワンピ姿
佐藤は「今年の校外学習はBBQだった」と記し、プールやバーベキュースペースなどがある場所での校外学習ショットを複数枚投稿。ブルーグレーの半袖ミニワンピース姿でスラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「異次元のスタイル」「身体の半分以上脚」「豪華で楽しそうな校外学習」「おしゃれ上級者」「仲良し2ショット可愛すぎる」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】17歳「今日好き」参加JK「異次元のスタイル」美脚際立つミニワンピ姿
◆佐藤芹菜、ミニワンピから美脚スラリ
佐藤は「今年の校外学習はBBQだった」と記し、プールやバーベキュースペースなどがある場所での校外学習ショットを複数枚投稿。ブルーグレーの半袖ミニワンピース姿でスラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている。
◆佐藤芹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「異次元のスタイル」「身体の半分以上脚」「豪華で楽しそうな校外学習」「おしゃれ上級者」「仲良し2ショット可愛すぎる」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
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