&TEAMが自身のアジアツアー＜2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’＞より、7月26日（日）に行われる千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演を全国映画館でライブビューイング生中継することが決定した。本ツアーは、初のシンガポール公演を含むグループ史上最大規模のアジアツアーとして5月13日（水）Kアリーナ横浜公演から開幕。見る者を魅了し続ける”完全無欠のステージエリート集団”&TEAMによる、圧巻のパフォーマ