配信オリジナルドラマの普及で全話″イッキ見する″習慣がついた視聴者にとって、リアルタイム視聴に価値が見出せないことも地上波連ドラには逆風だったが、「キャストは地味ではありますが、実力派揃い。隠れた良作品が多くて、むしろ今クールは豊作だと感じています」（ドラマウォッチャーの川田美尋氏）という声も実は少なくない。困惑する永作に「共感」第４話の配信の再生回数が前回から10万回増と『時すでにおスシ!?』（ＴＢ