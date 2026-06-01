伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION / PHONO TONES)、山森大輔(SKA SKA CLUB / ROCK’A’TRENCH)、畠山拓也、MIYAによる4ピースバンドName the Nightが本日6月1日、新曲「Deep Dive」を配信リリースした。新曲「Deep Dive」は、MUSIC inn Fujieda (ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文を創立者とするAPPLE VINEGAR -Music Support-が土蔵を改修して整備された音楽制作スタジオ)にて一発録りでレコーディングされたもの。前作のロッ