毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週はアマゾンの新デバイスです。端末に話しかけるだけで、タイマーをセットしたり音楽を再生してくれるAlexa搭載のデバイス、Echoシリーズ。低価格で音質も良く、スマホ用のスピーカーとしてもかなり優秀ですが、スマホ以外の端末との連携も便利すぎ！Echo Showシリーズはアマゾンの「Ring防犯ドアホン」シリーズと連携でき、来客時のモニターとし