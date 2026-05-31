森保一監督が率いる日本代表は５月31日、北中米ワールドカップ前の壮行試合で、アイスランド代表と国立競技場で対戦。１−０で勝利した。アイスランドの守備に手を焼き、長らくスコアレスが続いたなか、終了間際の87分だった。菅原由勢のクロスに小川航基がヘッドで合わせ、値千金の決勝点を奪った。苦戦を強いられたとはいえ、きっちりと勝ち切れたのは大きい。この結果を受け、韓国メディア『MHNスポーツ』は「ワールドカ