「日本の勢いは凄まじい」「オランダ戦を前に雰囲気は最高潮」87分弾で劇的６連勝！森保Jに韓国メディアが感嘆

「日本の勢いは凄まじい」「オランダ戦を前に雰囲気は最高潮」87分弾で劇的６連勝！森保Jに韓国メディアが感嘆