「日本の勢いは凄まじい」「オランダ戦を前に雰囲気は最高潮」87分弾で劇的６連勝！森保Jに韓国メディアが感嘆
森保一監督が率いる日本代表は５月31日、北中米ワールドカップ前の壮行試合で、アイスランド代表と国立競技場で対戦。１−０で勝利した。
アイスランドの守備に手を焼き、長らくスコアレスが続いたなか、終了間際の87分だった。菅原由勢のクロスに小川航基がヘッドで合わせ、値千金の決勝点を奪った。
苦戦を強いられたとはいえ、きっちりと勝ち切れたのは大きい。この結果を受け、韓国メディア『MHNスポーツ』は「ワールドカップを控えた日本の勢いは凄まじい！最後の親善試合でアイスランドを１−０で撃破、６連勝を記録。オランダ戦を前に、チームの雰囲気は最高潮」と絶賛した。
森保ジャパンは昨年10月のブラジル戦から始まった連勝を６に伸ばし、いよいよワールドカップへ。まずグループステージで、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
アイスランドの守備に手を焼き、長らくスコアレスが続いたなか、終了間際の87分だった。菅原由勢のクロスに小川航基がヘッドで合わせ、値千金の決勝点を奪った。
苦戦を強いられたとはいえ、きっちりと勝ち切れたのは大きい。この結果を受け、韓国メディア『MHNスポーツ』は「ワールドカップを控えた日本の勢いは凄まじい！最後の親善試合でアイスランドを１−０で撃破、６連勝を記録。オランダ戦を前に、チームの雰囲気は最高潮」と絶賛した。
森保ジャパンは昨年10月のブラジル戦から始まった連勝を６に伸ばし、いよいよワールドカップへ。まずグループステージで、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。
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