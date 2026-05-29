絢香が、デビュー20周年を記念したベストアルバム『20 Lights - The Collection -』を9月9日にリリースすることを発表した。CD収録内容は、ファンのリクエスト投票をもとにセレクトされた「Disc-1【絆】」、絢香自身が届けたい20年の軌跡と現在を体感できる「Disc-2【光】」、数々のアーティスト陣と生まれた「Disc-3【縁】」と、コンセプトごとに分けた全39曲収録予定の3枚組。デビュー曲「I believe」から「にじいろ」「三日月」