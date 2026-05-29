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DISC-1¡Öå«¡×
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02. Ì´¤òÌ£Êý¤Ë
03. I believe
04. beautiful
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11. ¤ª¤«¤¨¤ê
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13. Why
14. The beginning
15. ¥Ä¥è¥¯ÁÛ¤¦
DISC-2¡Ö¸÷¡×
01. OK! GO!
02. WELL-come
03. Wonder!
04. Versailles - ¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ -
05. ¥¢¥½¥Ö¥³¥³¥í
06. Ì´¸¸²Ö²Ð
07. ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¤³¦¤¬
08. To The Moon
09. ¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤
10. É´Ç¯½½¿§
11. 365
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14. ¸¸ÁÛ¶Ê
15. number one
16. ¤½¤³¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è
DISC-3¡Ö±ï¡×
01. WINDING ROAD / °¼¹á¡ß¥³¥Ö¥¯¥í
02. ¤¢¤Ê¤¿¤È / °¼¹á¡ß¥³¥Ö¥¯¥í
03. ¥Ï¡¼¥È¥¢¥Ã¥× / °¼¹á¡õ»°±ºÂçÃÎ
04. ¤Í¤¬¤¤¤Ü¤· / °¼¹á¡ß»°±ºÂçÃÎ
05. Glory / °¼¹á¡õKREVA
06. Victim of Love feat.Taka
07. Beautiful World / ¶ÌÃÖ¹ÀÆó feat.°¼¹á
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¢§Blu-ray / DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
DISC-1
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¡Ö°¼¹á Wonder! Tour 2025¡×
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01. To The Moon
02. ¥«¥é¥Õ¥ë!!
03. ¤º¤Ã¤È¥¥ß¤È
04. Dreaming
05. ¥Ñ¥Þ¥é
06. ¥Ç¥£¥¸¡¼
07. ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Îµ¢¤êÆ»
08. ¥µ¥¯¥é
09. »°Æü·î
10. ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎÎØ
11. Versailles - ¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ -
12. ¤ß¤ó¤Ê¶õ¤Î²¼
13. Me & You
14. Feelin¡Ç goo-good
15. ¥¢¥½¥Ö¥³¥³¥í
16. You¡Çre where I wanna go
17. ¤Ë¤¸¤¤¤í
18. Wonder!
19. ²ÖÂ«¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¥ß¤È¤¤¤¿¤¤
20. Ì´¤òÌ£Êý¤Ë
21. 365
DISC-2
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¡Ö20th Anniversary Room Session¡×
01. ¤Ë¤¸¤¤¤í
02. You¡Çre where I wanna go
03. Wonder!
04. ²ÖÂ«¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¥ß¤È¤¤¤¿¤¤
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07. Versailles - ¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ -
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9/27¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡Ú·§ËÜ¡Û·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
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11/23¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚµþÅÔ¡Û¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
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URL¡§https://ayaka.lnk.to/20thlivetour
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◾️¡Ö°¼¹á 20th ANNIVERSARY ¡È20 Live Videos¡É Premiere on YouTube¡×
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