ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。■高級イタリアンレストラン監修の“本格派パスタ”を発売！このほど「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「家計を支えるベストイレブン」を発表。大型連休中のレジャーなどの出費に加え、物価高騰も続くなど、家計管理への意識が一段と高まるこの