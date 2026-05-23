5月23日 トレンド入り SNSのXにて5月23日19時50分頃に「ドラム缶ガニ」というワードがトレンド1位を記録した。 これはYostarのAndroid/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関するワード。「ブルアカ」のゲーム内コンテンツである総力戦の新たなボスとして6月3日に登場するキャラクターとなっており、公式Xでの発表を受けてトレンド入りを果たした。