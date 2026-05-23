“ドラム缶ガニ”がトレンド1位に。「ブルアカ」の急な新情報に先生たち思わず困惑正体は新総力戦のボスキャラクター
SNSのXにて5月23日19時50分頃に「ドラム缶ガニ」というワードがトレンド1位を記録した。
これはYostarのAndroid/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関するワード。「ブルアカ」のゲーム内コンテンツである総力戦の新たなボスとして6月3日に登場するキャラクターとなっており、公式Xでの発表を受けてトレンド入りを果たした。
本来「ブルアカ」の新情報はXで急遽発表されることがあるものの、多くはYouTubeの配信番組「ブルアカらいぶ！」にて告知されることが多い。一方で「ドラム缶ガニ」は、本日5月23日に開催されたリアルイベント「ブルアカみゅーじっく♪3D LIVE」に合わせてサプライズとして発表された。また、本作におけるボスのネーミングは例外が存在が、神話に由来していると思われるものが多い。それに対して今回の新ボスは「ドラム缶」と「カニ」を組み合わせたユニークな名前になっており、これらの話題性がトレンド入りを果たした要因と思われる。
新総力戦の「市街地戦・ドラム缶ガニ」は6月3日11時より6月10日3時59分にかけて開催予定、詳細は追って公開される。
また、このほかイベント「0068 オペラより愛をこめて！」が常設化にあわせて新キャラクター「ムツキ（ドレス）」および「ハルカ（ドレス）」の実装も決定。メインストーリーEx.「ロア追跡」編の更新に関する情報もアナウンスされた。
【新情報公開③】- ブルーアーカイブ公式 (@Blue_ArchiveJP) May 23, 2026
続いての情報はこちら！
新総力戦 「市街地戦・ドラム缶ガニ」が開催されます！
なにやら今までのBOSSとは違う特徴があるみたいですので、後日公開されるお知らせをぜひご確認ください！#ブルアカ pic.twitter.com/TdCTkUNO2z
【新情報公開④】- ブルーアーカイブ公式 (@Blue_ArchiveJP) May 23, 2026
最後の情報はこちら！
5/27(水)メンテナンス後より、期間限定イベント「0068 オペラより愛をこめて！」が常設化されます！
それに合わせて、新ピックアップ募集「いたずらクイーンの物語」＆「心どぎまぎ 暴走ポルカ」が開催されます！… pic.twitter.com/3DBYxsTaDL
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