5月23日 トレンド入り

SNSのXにて5月23日19時50分頃に「ドラム缶ガニ」というワードがトレンド1位を記録した。

これはYostarのAndroid/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関するワード。「ブルアカ」のゲーム内コンテンツである総力戦の新たなボスとして6月3日に登場するキャラクターとなっており、公式Xでの発表を受けてトレンド入りを果たした。

本来「ブルアカ」の新情報はXで急遽発表されることがあるものの、多くはYouTubeの配信番組「ブルアカらいぶ！」にて告知されることが多い。一方で「ドラム缶ガニ」は、本日5月23日に開催されたリアルイベント「ブルアカみゅーじっく♪3D LIVE」に合わせてサプライズとして発表された。また、本作におけるボスのネーミングは例外が存在が、神話に由来していると思われるものが多い。それに対して今回の新ボスは「ドラム缶」と「カニ」を組み合わせたユニークな名前になっており、これらの話題性がトレンド入りを果たした要因と思われる。

新総力戦の「市街地戦・ドラム缶ガニ」は6月3日11時より6月10日3時59分にかけて開催予定、詳細は追って公開される。

また、このほかイベント「0068 オペラより愛をこめて！」が常設化にあわせて新キャラクター「ムツキ（ドレス）」および「ハルカ（ドレス）」の実装も決定。メインストーリーEx.「ロア追跡」編の更新に関する情報もアナウンスされた。

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