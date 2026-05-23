5月22日に1年半ぶりの新曲「ヒライセカイ」をリリースしたall at onceが同日、東京・渋谷CLUB ROSSOにて主催ライブ＜meet at once -session #2-＞を開催した。同公演のアンコールでは、新曲「ヒライセカイ」を初披露。イントロが流れた瞬間からITSUKIとNARITOの表情に笑顔が溢れ、久々の新曲を直接届けることができる喜びがダイレクトに伝わってくる。軽快で爽やかなサウンドと、二人の伸びやかなボーカルがフロアに響き渡ると、観