ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【牛肉】をご紹介する。「スネ」のランキング（月別、26年5月15日昼参照）より、トップ5だ。【5位】三重県 多気町「松阪牛 すね肉 カレー・シチュー用 500g×2箱」20000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】自社牧場松阪牛の里オーシャンファームで愛情込めて大切に育てられた松阪牛。安心、安全な松阪牛をお届けするために、東海三県で初めて「JGAP家畜・畜産物」の認証を取得しま