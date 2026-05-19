あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第209回】中学生から競馬を始め約50年になります。血統を基本にずっと馬券を買ってますが年間収支がプラスになりません。本命馬券も穴馬券も買いますがこれが駄目なのでしょうか？毅然とどちらかに絞った方が良いでしょうか？好きな馬券は単