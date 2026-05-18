インスタグラムで報告陸上女子100メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）が18日、インスタグラムを更新。愛用品とのスペシャルコラボ決定を報告し、反響を呼んでいる。中島は「この度、ビオレUVアスリズムとのスペシャルコラボが決定しました」と報告。花王が展開する日やけ止め製品とのコラボで、投稿には特設サイトで公開されている動画も添えられた。昨年の世界選手権東京大会では美白ぶりが話題に。夫で男子400メー