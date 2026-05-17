資産形成を考え始めたとき、毎月コツコツ積み立てるべきか、それともまとまった資金を一括で投資するべきかで悩む人は少なくありません。例えば、40歳から60歳までを目標にNISAで投資をする場合、月5000円と100万円一括ではどちらのほうが得なのでしょうか。 本記事では、NISAの基本を踏まえながら、毎月積立と一括投資の違い、そして20年後の結果を比較しつつ、どちらを選ぶべきかを考えていきます。 NISAとは？