NISAで「月5000円」積立を開始！ 友人は「一括100万円のほうが得」と言いますが、少額の積み立ては損ですか？「大金の早期運用」が有利な理由とは？ 20年後の資産額を比較

NISAとは？

投資で得た利益（売却益や配当）には通常約20％の税金がかかります。しかし、NISAは投資で得た利益に税金がかからない制度です。

NISAにはつみたて投資枠と成長投資枠があり、合わせて生涯で1800万円までを非課税で運用できます。なお、成長投資枠のみを利用する場合は1200万円が上限です。



月5000円積立と100万円一括の総額

まずは今回の2つのケースの総額をみてみましょう。



（1）月5000円を20年間積み立てた場合の元本：120万円（5000円×12ヶ月×20年）

（2）100万円を最初に一括投資した場合の元本：100万円

この時点で、元本は積立のほうが20万円多いことが分かります。



20年後の資産額はどうなる？

続いて、実際に20年後の運用結果を見てみましょう。仮にNISAを活用し、投資信託などで年利5％運用できたとすると、20年後の金額は次の通りです。



（1）月5000円を20年間積立：約204万円

（2）100万円を最初に一括投資：約265万円

このように、元本は少ないにもかかわらず、一括投資のほうが約60万円多い結果になります。



なぜ一括投資のほうが増える？

この差が生まれる理由は、複利効果のためです。一括投資の場合、100万円全てが最初から20年間フルで運用されます。そのため、複利の効果を最大限に受けることができます。

一方で、積立投資は少しずつ資金を投じていくため、全ての資金が20年間運用されるわけではありません。後から投資した分ほど運用期間が短くなるため、複利の効果が限定的になります。

つまり、複利に関しては、「早く大きな金額を運用に回すほど有利」というのが基本的な考え方です。



一括投資が100％正解とは限らない理由

とはいえ、「一括投資のほうが必ず得」とは言い切れません。例えば、一括で投資した直後に相場が大きく下落した場合、その影響をまともに受けてしまいます。一方で、積立投資は価格が下がったときにも一定額を投資するため、平均購入単価を抑える効果（いわゆるドルコスト平均法）が期待できます。

また、まとまった資金を一度に投資することに心理的な不安を感じる人も多いでしょう。価格の変動に耐えられず途中で売却してしまっては、長期投資のメリットを活かせません。



結局どちらを選ぶべき？

積立投資と一括投資のどちらが向いているかは、資金状況とリスク許容度によります。すでに多くの余裕資金があり、価格変動にも冷静に対応できるのであれば、一括投資は合理的な選択です。一方で、投資に慣れていない人や、リスクを抑えたい人にとっては、毎月の積立のほうが安心して続けやすい方法といえるでしょう。

また、両者の中間として、一部を一括で投資し、残りを積立に回すという方法も現実的です。



まとめ

月5000円の積立と100万円の一括投資を比較すると、同じ利回りであれば、一括投資のほうが最終的な資産額は大きくなる傾向があります。これは、より長い期間、まとまった資金を運用できるためです。

しかし、一括投資には価格変動リスクも伴い、必ずしも全ての人に向いているとは限りません。重要なのは、どちらが得かだけでなく、自分が無理なく続けられる方法を選ぶことです。自分の資金状況やリスク許容度に合わせて、最適な投資方法を検討することが大切といえるでしょう。

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など