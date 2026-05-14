「やかんの麦茶 from 爽健美茶」において、実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」が公開中。今年4月からはシーズン2として、新たな ”めんどうだけど、愛おしい家族の物語” がスタート。その第2話「風間くんのお悩みだゾ！」篇は、新キャストとして、大人になった風間くんに俳優・野村康太を迎え、5月14日（木）より公開される。＞＞＞風間くん登場の第2話場面カットなどをチェック！（写