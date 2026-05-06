【その他の画像・動画等を元記事で観る】 本日5月6日19時より、日テレ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が放送される。 ■“感謝”をテーマに世代を超えた名曲＆最新ヒット曲をお届け！ 日本テレビ系で本日5月6日19時から、新しい音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』を放送される。MCにSnow Man・渡辺翔太と波瑠を迎え、“感謝”をテーマに世代やジャンルを超えた名曲と最新ヒッ