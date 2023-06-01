[4.21 ラ・リーガ第33節](サンティアゴ・ベルナベウ)※28:30開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 13 アンドリー・ルニンDF 3 エデル・ミリトンDF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルドDF 18 アルバロ・カレーラスDF 24 ディーン・ハイセンMF 5 ジュード・ベリンガムMF 8 フェデリコ・バルベルデMF 14 オーレリアン・チュアメニFW 7 ビニシウス・ジュニオールFW 10 キリアン・ムバッペFW 15 アルダ・ギュレル控え