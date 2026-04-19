富山市岩瀬地区にある富山港できょう、老朽化していた岸壁の改良工事の完成を祝う式典が開かれました。工事が完成したのは、富山市東岩瀬町の富山港・国際物流ターミナルの2号岸壁です。2号岸壁は使用が始まってからおよそ50年が経ち、矢板の腐食などの老朽化によって使用できなくなっていました。今回の工事では重さ1000トン余りの箱状のコンクリートを並べた岸壁へと改良し、あわせて耐震の強化も行いました。北陸地