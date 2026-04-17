全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町のとんかつ店『豚豚拍子』です。サクサクじゅわ〜の香ばしいとんかつはサワーですっきりかつ呑みが楽しめる居酒屋として2025年9月にオープン。メインのとんかつはサックサクで、歯ざわりの音が周りまで聞こえてくるほど。お肉はしっとりとして柔らかく、香ばしい衣とのメリハリが最高！この軽やかな歯ざわりは、高温・短時間で