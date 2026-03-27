ふとした瞬間、彼氏に「浮気しているのでは？」と感じたことありませんか？そこで今回は、男性が「浮気している時」に出すサインを紹介します。｜あまり連絡してこなくなる男性からの連絡が明らかに少なくなるのは浮気の定番サインの１つ。もちろん「連絡の頻度が少なくなった＝浮気」ではありませんが、こちらから連絡してもなかなか返信してこないことが増えてきているなら、あなた以上に優先すべきことがあるということですから