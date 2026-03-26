ニューヨークとさらば青春の光が人間の欲望と本性を暴くABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』。3月24日（火）の同番組では、ゲストの意外な交友関係が明らかになる場面があった。©AbemaTV,Inc.今回のスタジオには、ゲストにAKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカが登場。プライベートでの飲み仲間を聞かれた入山は、「舞台共演したモト冬樹さんとハマカーンの浜谷健司さん」と、意外な大物