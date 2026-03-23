俳優・歌手の小泉今日子が22日放送の『ボクらの時代』（毎週日曜前7：00）に出演。「結婚したい」と思っていた芸能人を明かした。【写真】「キョンキョン！可愛い」「かわらない美しさ」還暦を迎えた小泉今日子との記念ショット披露の浅田美代子この日は俳優の飯島直子、タレントのYOUとともに出演。長年の親交があるからこそのトークを展開した。冒頭、小泉は飯島について、「私はもともとテレビで見ていて、本当に大好きだ