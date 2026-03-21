「義家族あるある」【漫画】本編を読む2024年11月にmamagirlにて「義家族あるある」が公開されて、ネットを中心に注目を集めている。本作はSNSで義母とホテルの同室で我慢している嫁も結構いたので、その話を参考に制作したという。今回はプロットを担当したmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のタバタユミ( @yumint_Illust)さんに、本作のような義母がいたらどう思うかなどについてもインタビューした。■ 「せっかくだし一緒に