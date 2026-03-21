オープン戦3試合、計6回3分の2で9安打10失点、防御率13.50と精彩を欠きながら開幕ローテ入りしたのが佐々木朗希（24=ドジャース）だ。【もっと読む】佐々木朗希いったい何様？ ロッテ球団スタッフ3人引き抜きメジャー帯同の波紋計10奪三振ながら9四球。制球がままならずイニングの途中でいったんベンチへ、他の投手に尻拭いしてもらってから再びマウンドに上がるというオープン戦ならではの特別ルールを使ったことすらあった。