進学や卒業のタイミングで、「そろそろ子どもにスマートフォンを持たせようかな」と考えている保護者の方も多いのではないでしょうか。友達との連絡や学校からの情報共有、調べものなど、今やスマホは学生生活に欠かせないツールになっています。 一方で、気になるのが毎月のスマホ代です。できれば安心して使わせながらも、家計への負担はできるだけ抑えたいもの。そんなご家庭におすすめなのが、格安SIM「y.u m