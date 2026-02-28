アマチュアボクシング４９戦無敗で９冠の藤木勇我（１８）＝大阪・興国高＝が２７日、都内で会見し、大橋ジムに入門してプロに転向することを発表した。４月１３日に後楽園ホールで公開プロテストを行い、６月１０日にスーパーフェザー級６回戦でデビュー予定。プロでの愛称が『ザ・キング』に決まった超高校級の逸材は「中量級は難しいが、必ず世界王者になる。憧れの井上尚弥さんのようなチャンピオンになりたい」と意気込んだ