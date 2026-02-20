声優の井澤詩織が20日発売の『BRODY』4月号のセブンネット版表紙を飾った。【写真】たまらん！豊満ボディのグラビア白青ランジェリー姿の井澤詩織『チェンソーマン』ポチタ役、『メイドインアビス』シリーズのナナチ役など、数々の人気キャラクターを演じる声優の井澤詩織。声優生活20年目という節目を迎えた彼女が、2023年に発売した写真集以来となる水着グラビアに挑戦した。誌面では、白と青のランジェリーに身を包み、