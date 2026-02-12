わたしたちの生活に急速に浸透してきているのが、「AI」＝「人工知能」です。困りごとがあったら、スマホのAIに相談するという方も多いと思います。そんな中、研究や産業といった最先端の分野では、AIはどのように活用されているのでしょうか。県内の最新のAI事情を取材しました。 「AI」＝「人工知能」。その最大の特徴は人間の指示に従うのではなく、コンピュータが自ら学習、判断すること。膨大なビッグデータを