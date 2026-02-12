わたしたちの生活に急速に浸透してきているのが、「AI」＝「人工知能」です。



困りごとがあったら、スマホのAIに相談するという方も多いと思います。



そんな中、研究や産業といった最先端の分野では、AIはどのように活用されているのでしょうか。



県内の最新のAI事情を取材しました。

「AI」＝「人工知能」。



その最大の特徴は人間の指示に従うのではなく、コンピュータが自ら学習、判断すること。





膨大なビッグデータを活用するため、文章や画像の生成、音声、画像認識などより、高度なタスクをこなすことができます。

（記者）

「きょうの晩ご飯は何にしようか？」

（AI）

「寒い日なら鍋やシチュー。手早く済ませるなら、炒め物やパスタはいかがですか」



（記者）

「このように、われわれの生活に溶け込みつつあるAI。街の人はどう活用しているのでしょうか」



（記者）

「AI使ってますか」

（20代会社員）

「AI使っています」

「調べるの面倒くさいから、ホームページから探してきてみたいな感じで、使う時間がもったいない」

（10代学生）

「（学校で）レポート作る時に使っている」

「わからない問題聞く」

「はやい、パッと出してくれる」

「みんな使っている、使ってない人いないぐらい」

（70代会社役員）

「はじめは抵抗ありましたが、もう自然です。どうしても使わないと仕事をこなしていけない」

そんな中、県内でAI分野の最先端にいるのが、徳島大学です。



2020年にAIに特化したセンターを設立し、「AI教育」「AI研究」「AIの社会実装」の3つの分野で企業や行政と連携、産官学共同で徳島のAI先進化をすすめています。

（デザイン型AI教育研究センター・寺田賢治 センター長）

「こちらが、AIを活用した画像処理をメインにした研究室。学生が日々AIを使った研究をしている」



寺田賢治センター長の研究室では、より便利な暮らしやすい社会の実現を目指し、最新のAIを使った研究開発が進められています。

（記者）

「この研究は、どういう研究」



（徳島大学大学院・斎藤健伸さん）

「レンコン畑でドローンを走らせて、上空映像から幼虫の食べた後を検出する研究」

こちらはAIを使い、自動で虫の食害を検出する研究です。



県の農業支援センターと共同開発していて、より多くの食害が起こる場所に集中して農薬を散布することで、生産率向上や省力化を目指しています。

（徳島大学大学院・斎藤健伸さん）

「労力的にたいへん、（農家の）担い手が少なくなってくる、そういったものを機械で支援することで、担い手の負担を減らしたい」

こちらは、防犯カメラなどの映像から、AIが煙を自動検出する研究です。



民間企業との共同開発で、完成すれば火災警報器よりも早く煙に気づくことができ、迅速な初期消火をおこなえるようになります。

（徳島大学大学院・赤田和也さん）

「精度でいうと、わかりやすい煙だとうまくいくが、煙が遠かったり小さければ難しい」



まだまだ研究途上であるため間違いも多く、その都度、修正や微調整が必要だということです。

（徳島大学大学院・赤田和也さん）

「AIじゃない昔からのアルゴリズム（計算方法）だと、間違えた時に何で間違えたか結構明確」

「AIだと、何でそう判定したかわからないところが、たまにあるので、そこを改善するのが難しい」

（記者）

「いつごろから、こんなに教育にAIが入ってきた」



（デザイン型AI教育研究センター・寺田賢治 センター長）

「ここ4、5年急速に来た、（技術革新が）はやい」

「これまで半年かけてすごいプログラム作っていたものが、数週間で（AIの）深層学習のバージョンがあがることで解決できたり、（最新技術を）ずっと追いかけていないと取り残される」

この時期、鍋料理に欠かせない豆腐にもAIが。



阿南市でブランド豆腐「さとの雪」を生産している四国化工機の食品工場です。

（四国化工機 阿南食品工場・片寄 晃 工場長）

「こちらが新工場です」



（記者）

「すごい」

2021年に、約50億円かけて完成したこちらの新工場では、最新の技術で豆腐の製造から箱詰め、品質管理までを自動化しました。



生産性向上により、多い時には1日30万個もの豆腐を製造しています。

（記者）

「ここは何が行われている？」



（四国化工機 阿南食品工場・片寄 晃 工場長）

「豆腐の表面の写真を撮ってデータをサーバーに送り、AIが良品か不良品を判断して不良品をはじくようにしている」

「精度はかなり厳しくしていて、不良品はほぼ100％検出できる」

（四国化工機 阿南食品工場・片寄 晃 工場長）

「こちらが良品。こちら割れているのが不良品、この割れをAIで判定した」



（記者）

「ほとんどわからない」

（四国化工機 阿南食品工場・片寄 晃 工場長）

「割れの大きさに基準があり、その大きさ以上のものは、すべて排出されるようプログラムしている」

この会社が開発した、業界初の豆腐検品システムです。



AIで判定することで、これまで「8人」がかりで行っていた作業を「3人」まで省力化しました。



不良品は加工食品に再利用され、品質の安定化にもつながっています。

（四国化工機 生産企画管理グループ・若木 宏丈 グループ長）

「便利ですね、人手不足が深刻化している労務費削減につながり、非常に役立っている。（今後も）生産のさらなる合理化を進めていきたい」



まさに未来のテクノロジーとして一見、便利で万能にも思えるAI。



しかし、一方で街の人からは。

（10代学生）

「事実じゃないこともある。それがこわくて使っていない」

（80代）

「使っていない、自分の能力の範囲を超えている」

（デザイン型AI教育研究センター・寺田賢治 センター長）

「AIは万能ではないってことが一番わかってほしい。間違いを出すことがある、最後は人が確認することが一番大事、そこをおそれていると使えない」

「間違いがあるという前提で、人が間違うようにAIも間違えるので、そこにだけ注意して使ってもらえれば」



VTRにも登場した寺田教授は「包丁は料理にも使えるが、人を傷つけることもある。AIも同じ。おそれず使ってほしい」と話していました。