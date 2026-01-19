チリ南部で大規模な山火事が発生し、少なくとも18人が死亡しました。続く猛暑と強風の影響で、消火活動は難航し、鎮火のめどが立たない状態が続いています。【映像】激しく立ち上る炎（現地の様子）チリのボリッチ大統領は18日、チリ南部にあるニュブレ州とビオビオ州での山火事で18人の死亡が確認され、さらに死者が増える恐れがあるとSNSに投稿しました。ロイター通信によりますと、この山火事でおよそ8500万平方メートル