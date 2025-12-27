◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２７日、中山競馬場今年同舞台の日経賞を制したマイネルエンペラー（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ゴールドシップ）は、僚馬のシュヴァリエローズとともに１３時３７分に現地入り。輸送は慣れたもので、落ち着きは十分だ。骨折明けでの参戦になるが山田助手は「普段通り。状態も上がってきてますよ」と手応えを口にする。手にした外目の６