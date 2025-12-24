¡Ö·Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×ÁÇºà¤À¤±¤ò¿·¤·¤¯¿·¤·¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤òÁª¤Ö¤È¤­¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÜ¿·¤·¤¯¡×¤À¤ÈÃåÊý¤â¼ê»ý¤Á¤ÎÉþ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Êý¤â¤Á¤°¤Ï¤°¤·¤¬¤Á¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸«´·¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤·Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡ÖÁÇºà¤À¤±¡×¤¤¤Ä¤â¤È°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ø¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡£¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤µ¡×¤È¡ÖÊÑ¤¨¤¿¤¤µ¤Ê¬¡×¤Î¤É¤Á¤é¤â¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·Á¯Ì£¤Î¤¢¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÁª¤ÓÊý¡£¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤½Å¤ß¡×¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹