ZTEがY!mobile向け「かんたんスマホ5 A601ZT」を開発中！写真は既存機種フランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiがeSIMの対応機種に「Zte A601Zt Kantan 5」を追加しています。また同じくイスラエルのMNOであるHOT MobilemもeSIMの対応機種に「A601ZT,Kantan 5」を追加しました。型番規則から「A601ZT」はソフトバンク向けのZTE製品であることが推測されます