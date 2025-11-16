TVアニメ『コウペンちゃん』第33話「秋の食べ物、君と一緒に食べて幸せ」で配信限定で初披露された、アデリーさん初のキャラクターソング『風まかせオーライ』のノンテロップED映像がQTORY YouTubeチャンネルにて公開された。＞＞＞ノンテロップED映像場面カットなどをチェック！（写真6点）日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもい