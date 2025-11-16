【コウペンちゃん】アデリーさんが歌うキャラソン『風まかせオーライ』ノンテロップED映像公開！
TVアニメ『コウペンちゃん』第33話「秋の食べ物、君と一緒に食べて幸せ」で配信限定で初披露された、アデリーさん初のキャラクターソング『風まかせオーライ』のノンテロップED映像がQTORY YouTubeチャンネルにて公開された。
＞＞＞ノンテロップED映像場面カットなどをチェック！（写真6点）
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。
いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。
可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターだ。
『コウペンちゃん』の頼れる存在として、TVアニメでも活躍する「アデリーさん」。
飾らない振る舞いの中に、仲間への深い思いやりがにじんでおり、コウペンちゃんを温かく見守る姿が、多くのファンの心を掴んでいる。
そんな ”包容力のかたまり” アデリーさんのキャラクターソングがついに登場！
優しさとユーモアが同居するその歌声に、きっとあなたも励まされるはず。
そして『風まかせオーライ』の楽曲のフルーバジョンも各音楽配信サービスで配信がスタート。
TVアニメの音楽も担当している立山秋航が作曲した、頼れるアデリーさんの気ままな応援ソングをぜひ聴いてほしい。
（C）るるてあ/TVアニメ『コウペンちゃん』製作委員会
